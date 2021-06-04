Haberler Tenis Son dakika spor haberi: Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ve Iga Swiatek 3. turda!

Son dakika spor haberi: Fransa Açık'ta () , , ve 3. turda!

Son dakika spor haberleri... Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası olan 'ta, erkeklerde , ve ile kadınlarda üçüncü tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 10:09
Son dakika spor haberi: Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ve Iga Swiatek 3. turda!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta () tek erkeklerde , ve , kadınlarda ise üçüncü tura yükseldi.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki ikinci tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 'da yaşayan erkeklerin 1 numaralı seribaşı , Uruguaylı 'ı 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Turnuvada son 4 yılı üst üste olmak üzere 13 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı , Fransız 'i 3-0'la (6-0, 7-5, 6-2) geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Erkeklerin 8 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Hırvat 'i 6-2, 2-6, 7-6, ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek turladı.

Tek kadınlarda son şampiyon 8 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ise İsveçli 'u 6-1'lik iki setle yenerek üçüncü tur vizesi aldı.



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