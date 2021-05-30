Dominic Thiem Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem, dünya 68'incisi İspanyol Pablo Andujar ile karşılaştı.
Andujar, toplam 4 saat 28 dakika süren mücadeleyi 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanarak ikinci tura yükseldi.
2018 ve 2019 yıllarının finalisti Thiem'i eleyen İspanyol tenisçi, günün sürprizine imza attı.
Turnuvada tek kadınların 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı Petra Kvitova da ikinci tura yükseldi.