Haberler Tenis Son dakika spor haberi: Simona Halep Fransa Açık'tan çekildi

Son dakika spor haberi: 'tan çekildi

Son dakika spor haberleri... Rumen tenisçi , sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam'i 'ta yarışamayacağını açıkladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:15
Son dakika spor haberi: Simona Halep Fransa Açık'tan çekildi

Teniste kadınlar dünya 3 numarası , sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'tan () çekildi. Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol baldırındaki sakatlığın iyileşmesinin biraz daha zaman alacağını belirtti.

Başkent 'te 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Fransa Açık'a katılamayacağını kaydeden Halep, "Paris'te olmama düşüncesi beni üzüyor ancak enerjimi iyileşmeye, pozitif kalmaya ve kortlara geri dönmeye odaklayacağım" ifadelerini kullandı.

2010 yılından beri aralıksız katıldığı Fransa Açık'ta 2018'de şampiyonluğa ulaşan 29 yaşındaki Halep, 2014 ve 2017'de ise final oynamıştı.

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