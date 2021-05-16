Haberler Tenis Son dakika spor haberleri: Novak Djokovic'i mağlup eden Rafael Nadal Roma Açık'ta 10. kez şampiyon oldu

Son dakika spor haberleri: Novak 'i mağlup eden Rafael 'ta 10. kez şampiyon oldu

Dünya 2 numarası raket Rafael , tek erkekler finalinde karşılaştığı dünya 1 numarası Novak 'i 7-5, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, Tenis Turnuvası'ndaki 10. şampiyonluğunu kazandı. Toprak kort turnuvalarındaki başarısıyla bilinen Nadal, 13 kez kazandığı , 12 kez kazandığı , 11 kez kazandığı 'nun ardından 10 kez kazandığı Açık en başarılı olduğu 4. turnuva oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 22:10
Son dakika spor haberleri: Novak Djokovic'i mağlup eden Rafael Nadal Roma Açık'ta 10. kez şampiyon oldu

Başkent 'da 'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuva, bugün oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

tek erkekler finalinde, son yıllarda bu turnuvaya damgasını vuran iki raket karşılaştı. Bu turnuvada daha önce 10 kez final oynayıp biri geçen yıl olmak üzere 5 kez şampiyon olan ile 12 kez final oynayıp 9 kez kazanan kozlarını paylaştı.

Merkez Kort'ta oynanan ve son derece çekişmeli geçen final mücadelesi 2 saat 49 dakika sürdü.

Büyük mücadeleye sahne olan ilk seti raket 7-5 kazandı. Nadal, 2. sette ilk setteki gibi direnç gösteremeyince Djokovic, seti 6-1 aldı ve maçta durum 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın final setinde ise Nadal, Djokovic'e 6-3'lük üstünlük kurarak, setlerde durumu 2-1'e getirdi ve maçı kazandı.

Böylece Nadal, Roma Açık'ta kariyerindeki 13. finalinde 10. şampiyonluğuna ulaştı.

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