Son dakika spor haberleri: Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Andreescu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 Nisan Cuma günü başlayacak olan Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda oynamayacağını belirtti.

Pozitif test sonuçlarının kendisine Madrid'e geldikten sonra ulaştığını kaydeden Andreescu, "Madrid'e uçuşumdan önce iki kez yaptırdığım testler negatif çıktıktan sonra, ne yazık ki, son testin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Bu nedenle bu hafta sonu Madrid Açık'ta oynamayacağım.'' dedi.

Kendisini iyi hissettiğini bildiren Kanadalı sporcu paylaşımında, ''Dinleniyorum, sağlık protokollerine ve güvenlik kurallarına uymaya devam ediyorum. Çok yakında sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.