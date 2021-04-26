Haberler Tenis Son dakika spor haberleri: Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Son dakika spor haberleri: Kanadalı tenisçi corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Kanadalı tenisçi , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Andreescu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tenis Turnuvası’nda oynamayacağını ifade etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:02
Son dakika spor haberleri: Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Andreescu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 Nisan Cuma günü başlayacak olan Tenis Turnuvası'nda oynamayacağını belirtti.

Pozitif test sonuçlarının kendisine 'e geldikten sonra ulaştığını kaydeden Andreescu, "Madrid'e uçuşumdan önce iki kez yaptırdığım testler negatif çıktıktan sonra, ne yazık ki, son testin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Bu nedenle bu hafta sonu Madrid Açık'ta oynamayacağım.'' dedi.

Kendisini iyi hissettiğini bildiren Kanadalı sporcu paylaşımında, ''Dinleniyorum, sağlık protokollerine ve güvenlik kurallarına uymaya devam ediyorum. Çok yakında sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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