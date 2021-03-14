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Son dakika spor haberi: Milli tenisçi ilk şampiyonluğuna 'da ulaştı!

Son dakika spor haberi... 'ın finalinde Rus Zakharov'u yenen milli tenisçimiz profesyonel kariyerinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 17:23
Son dakika spor haberi: Milli tenisçi Yankı Erel ilk şampiyonluğuna Rusya'da ulaştı!

'da sert zeminde düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası 'ta sırasıyla Moldovalı, Rus, Özbek ve yarı finalde de Rus rakibini yenen , finalde 1 numaralı seri başı 'un rakibi oldu. 20 yaşındaki temsilcimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden Alexey Zakharov karşısında 6-3, 3-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk profesyonel tekler zaferini Rusya'da kazanan Yankı Erel yaptığı açıklamada, "Umarım devamı gelecek. Günün anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, canla başla pandemi ile savaşan sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum. kutlu olsun" dedi.

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