Haberler Tenis İsviçreli tenisçi Federer Dubai'deki turnuvaya katılmayacak

İsviçreli tenisçi Federer 'deki turnuvaya katılmayacak

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından Katar Açık Turnuvası'nda kortlara dönen , 14-20 Mart tarihlerindeki Tenis Şampiyonası'ndan çekildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 10:16 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 10:26
İsviçreli tenisçi Federer Dubai'deki turnuvaya katılmayacak

Federer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeniden sahada olmak harika. Bunun için bana yardımcı olan sadık ekibime koca bir teşekkür borçluyum. Benim için en iyisinin, antrenmanlara devam etmek ve 'deki turnuvadan çekilmek olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını ile paylaşan Federer, daha önce 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki 'na katılmayacağını da duyurmuştu.

Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, kendisini sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'a hazırlamayı hedeflediğini söylemişti.

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