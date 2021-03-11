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'den Açık'a erken veda

Tenis efsanesi Roger , sakatlığından sonra katıldığı Açık'a erken veda etti. İsviçreli raket, dünya 42 numarası Gürcistanlı 'ye 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:24
Federer'den Katar Açık'a erken veda

(AA) - Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen İsviçreli yıldız tenisçi Roger , katıldığı Açık turnuvasına çeyrek finalde veda etti.

Katar'ın başkenti 'da düzenlenen (ATP) sert kort turnuvasının çeyrek finalinde, 39 yaşındaki Federer, dünya 42 numarası Gürcistanlı ile karşılaştı.

Basilashvili, 1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Federer'i 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir kortlardan uzak kalan Federer, turnuvadaki ilk maçında Büyük Britanyalı 'ı 2-1 mağlup etmişti.

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