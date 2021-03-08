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'ten rekor! En uzun süre...

Sırp tenisçi , tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli 'in rekorunu kırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 12:46
Novak Djokovic'ten rekor! En uzun süre...

'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından sıralamada geçen haftayı ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, 'in 310 haftalık rekorunu egale etmişti.

Sırp raket, bu hafta da zirveyi bırakmayarak erkeklerdeki rekorun tek sahibi oldu.

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in teniste en uzun süre zirvede kalan sporcu olabilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.

Tek kadınlarda (377 hafta), (332 hafta) ve (319 hafta), listede Djokovic'in önünde yer alıyor

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