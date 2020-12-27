Haberler Tenis Andy Murray Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

'a özel davetiyeyle katılacak

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi , Tenis Turnuvası'na özel davetiye (wildcard) ile katılacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:48
Andy Murray Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Turnuva direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tenisçinin organizasyonda yer alacağını belirterek, "Andy'ye kollarımızı açarak Melbourne'e 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2019'daki 'ın ardından kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve uzun süre kortlardan uzak kalmıştı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle 3 hafta ertelenen 2021 Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

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