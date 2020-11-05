Haberler Tenis Nadal'dan 1000. tekler galibiyeti!

Nadal'dan 1000. tekler galibiyeti!

, 'nın 2. turunda 'i 2-1 mağlup etti. Profesyonel kariyerindeki 1000. tekler maçını kazanan İspanyol tenisçi, Connors, Lendl ve Federer'den sonra açık dönemde bunu başaran 4. tenisçi oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:39
Nadal'dan 1000. tekler galibiyeti!

, 'nın 2. turunda 'i 2-1 yenerek kariyerindeki 1000. tekler galibiyetini elde etti.

'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının 2. turunda, 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya sıralamasının 64. basamağındaki vatandaşı Lopez karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden Nadal, rakibi karşısında oldukça zorlansa da 7-6 ve 6-4'lük setlerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Turnuvadaki en iyi derecesi 2007'de oynadığı final olan Nadal, adını 3. tura yazdırdı.

Profesyonel kariyerindeki ilk galibiyetini 2002'de Mallorca'daki ATP turnuvasında alan İspanyol raket, bu sonuçla 1000. tekler maçını kazandı.

34 yaşındaki Nadal, Jimmy Connors (1274), (1242) ve Ivan Lendl'dan (1068) sonra açık dönemde bunu başaran 4. tenisçi oldu.

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