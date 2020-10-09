Fransa Açık'ta finalin adı Nadal - Djokovic

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının yarı finalinde, 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas korta çıktı.

Djokovic, 3 saat 54 dakika süren mücadeleden 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 galip ayrılarak turnuvada 4 yıl sonra adını finale yazdırdı.

2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmeyi başaran Tsitsipas, beşinci sette Djokovic'in etkili oyununa karşı direnç gösteremeyince, kariyerinin ilk grand slam finaline çıkma şansını değerlendiremedi.

NADAL SET VERMEDEN FİNALE ÇIKTI

Günün diğer yarı final maçında, kariyerinde son 3 yıl dahil 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı.

Üç saat 9 dakika sonunda rakibini 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 13. kez finale yükselen Nadal, finale kadar set vermeden gelerek önemli bir başarıya da imza attı.

Djokovic ile Nadal arasındaki tek erkekler finali, 11 Ekim Pazar günü oynanacak.

KADINLARDA ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLACAK

Fransa Açık'ın tek kadınlar şampiyonu yarın oynanacak final maçıyla belli olacak.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ile kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek, kupa mücadelesi verecek.