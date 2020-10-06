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'ta "şike" soruşturması

Tenis Turnuvası'nda şike skandalı. Savcılık çift kadınlar 1. turdaki Tig-Yana karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 01:07
Fransa Açık'ta "şike" soruşturması

Tenis Turnuvası'nda () oynanan birinci tur karşılaşmasında şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, savcılık, çift kadınlar 1. turdaki Tig-Yana karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.

1 Ekim'de başlatıldığı belirtilen soruşturmanın birkaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

30 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi, turnuvaya üçüncü turda veda etmişti.

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