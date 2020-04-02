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02 Nisan 2020, Perşembe
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Wimbledon ertelendi

Wimbledon ertelendi

en önemli spor organizasyonlarından biri olan da korona nedeniyle ertelendi.

en önemli spor organizasyonlarından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası da korona nedeniyle ertelendi. 134.'sü planlanan bu dev organizasyon, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez farklı bir nedenden dolayı ertelenmek zorunda kaldı. Turnuvanın 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
  1. 2.4.2020
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