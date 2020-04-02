Nadal'dan flaş itiraf! O isim corona virüsü biliyordu... - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Nadal'dan flaş itiraf! O isim corona virüsü biliyordu...

Nadal'dan flaş itiraf! O isim corona virüsü biliyordu...

Corona virüsü salgını tenisi de vurdu... Birçok organizasyon iptal edilirken tenis tarihinin en iyilerinden 'ın amcasından çarpıcı bir itiraf geldi.

Corona virüsü nedeniyle neredeyse bütün spor organizasyonları ertelenirken salgının vurduğu sporlardan birisi de tenis oldu. Dünyanın en eski Grand Slam'i olan Wimbledon da virüsten dolayı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez ertelenmiş oldu.

Tüm dünyada corona virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyona yaklaşırken Dünya Sağlık Örgütü, kısa zaman içinde 50 bin ölüm sayısına ulaşılacağını açıklayarak acı tabloyu ortaya koydu. Tarihin en fazla Grand Slam kazanan 2. tenisçisi olan 'ın ise Microsoft'un kurucusu ile corona virüs hakkında konuştuğu ve Gates'in Nadal'ı uyardığı ortaya çıktı.

Rafael Nadal ile , 8 Şubat tarihinde 'da yardım amaçlı bir maç için karşı karşıya gelmişti. Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında Federer, Nadal'ı 2-1 yenmişti. ABD'li iş adamı Bill Gates de aynı maça katılmış ve yardım kampanyasına destek olmuştu. İspanyol tenisçinin amcası, aynı zamanda da Barcelona'nın eski futbolcusu olan ise corona virüs hakkında itirafta bulundu. İspanya'nın Marca gazetesine konuşan Nadal, Rafael Nadal ile Bill Gates arasında yapılan corona virüs konuşmasını anlattı ve Bill Gates'in yaptığı uyarıları paylaştı.

Toni Nadal, ''Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de corona virüsü hakkında neler olacağını sormuş. Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş.'' sözlerini kullandı.

Nadal, ''İnsanlar maalesef bazı şeyleri çok çabuk unutuyor veya ciddiye almıyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı şeyler değişmiyor. Böyle olunca da işler kötüye gidiyor.'' diyerek konuşmasını sürdürdü.

Bill Gates, geçtiğimiz günlerde de herkesin karantina altında kalmasını ve dışarıya asla çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Rafael Nadal ise İspanya'da evinde kendini karantinaya aldığını açıklamıştı.

  1. 02.04.2020
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