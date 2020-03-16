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16 Mart 2020, Pazartesi
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Kadın tenisine koronavirüs engeli

Kadın tenisine koronavirüs engeli

Kadınlar Tenis Birliği (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 'a kadar durdurdu.

'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen 'un yanı sıra 'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2 'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.


  1. 16.03.2020
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