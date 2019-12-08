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08 Aralık 2019, Pazar
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’in en hızlı raketleri belli oldu

Başakşehir’in en hızlı raketleri belli oldu

Belediyesi kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakaları sonuçlandı. Finalde erkeklerde , kızlarda şampiyon oldu.

Masa tenisi turnuvası final etabı, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Her iki kategoride son 8'e kalan öğrenciler, çeyrek finalde birbirinden çekişmeli maçlarla finale ulaşmak için mücadele etti.

ERKEKLERDE GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU YİNE KAZANDI

Erkekler finalinde, geçen yılın şampiyonu Özel Çınar Anadolu Lisesi öğrencisi ile Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tahsin Soytürk karşılaştı. 2-1 sonuçlanan maçta mutlu sona ulaşan Mehmet Zahit Yenilmez bir kez daha şampiyon oldu.

Kızlar finalindeki maç da büyük heyecana sahne oldu. Bahçeşehir Fen Lisesi'nden ile TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi'nden Ecem Yapıcı kozlarını paylaştı. Maçı kazanan Zeynep Selin Özen şampiyonluğa ulaştı.

Erkeklerde Akif İnan öğrencisi Talha Kamil Güneysu, kızlarda Özel İkitelli Organize öğrencisi Lara Haymana turnuvayı üçüncülükle bitirdi. Dördüncüler ise Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nden İbrahim Turgut ile Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rüveyda Ayhan oldu.

GENÇLER TURNUVALARI HER SENE İSTİYOR

Turnuva sonunda şampiyonlar ve dereceye giren öğrenciler plaket ve madalyalarını aldı. Sporcular, kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası organizasyonundan memnun kaldıklarını söyledi, önümüzdeki yıllarda bu turnuvanın devam etmesi temennisinde bulundu.

  1. 08.12.2019
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