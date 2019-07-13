Serena Williams'ı 6-2 ve 6-2'lik set skorlarıyla mağlup eden Simona Halep, Wimbledon şampiyonu oldu. Rumen tenisçi Halep, kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini elde etti.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da bugün oynanan final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 15 bin kişilik merkez kortta yeni bir şampiyonluk sevinci yaşamak için ter döktü.
Zorlu mücadelede, Rumen raket Simona Halep, ABD'li rakibi Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle mağlup etti ve ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.
REKORDAN OLDU
Wimbledon'da 11. kez final bileti alan ABD'li raket Serena Williams, şampiyonluğa ulaşamayarak tüm zamanların "en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olamadı.
- 13.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Wimbledon'da zafer Simona Halep'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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