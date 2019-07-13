Wimbledon'da zafer Simona Halep'in

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da bugün oynanan final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 15 bin kişilik merkez kortta yeni bir şampiyonluk sevinci yaşamak için ter döktü.

Zorlu mücadelede, Rumen raket Simona Halep, ABD'li rakibi Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle mağlup etti ve ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

REKORDAN OLDU

Wimbledon'da 11. kez final bileti alan ABD'li raket Serena Williams, şampiyonluğa ulaşamayarak tüm zamanların "en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olamadı.