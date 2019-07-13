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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'da zafer Simona 'in

Wimbledon'da zafer Simona Halep'in

'ı 6-2 ve 6-2'lik set skorlarıyla mağlup eden Simona , şampiyonu oldu. Rumen tenisçi Halep, kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini elde etti.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'da bugün oynanan final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı ile 7 numaralı seribaşı Rumen Simona , 15 bin kişilik merkez kortta yeni bir şampiyonluk sevinci yaşamak için ter döktü.

Zorlu mücadelede, Rumen raket Simona Halep, 'li rakibi Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle mağlup etti ve ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

REKORDAN OLDU

Wimbledon'da 11. kez final bileti alan ABD'li raket Serena Williams, şampiyonluğa ulaşamayarak tüm zamanların "en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olamadı.

  1. 13.07.2019
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