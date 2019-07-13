Federer Nadal maçında öyle bir görüntü vardı ki... Küçük çocuk ilgi odağı oldu! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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maçında öyle bir görüntü vardı ki... Küçük çocuk ilgi odağı oldu!

Federer Nadal maçında öyle bir görüntü vardı ki... Küçük çocuk ilgi odağı oldu!

2 efsanenin bir araya geldiği maçında küçük bir çocuk gündem oldu. Wimbledon’da tek erkeklerde ikinci finalist belli oldu. 3 numaralı seribaşı ile iki numaralı seribaşı karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Federer pazar günü finalde ’in rakibi oldu. Ama tribünde öyle biri vardı ki aklı maçta değil Vikingler'de idi...

maçında yine nefes kesen bir performans sergilendi. Maç sırasında kameralar tribünleri çekerken bir çocuğun maça hiç bakmadan kitabını okuduğunun ekrana yansıması sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

İnternet kullanıcıları görüntüde net görünmemesine rağmen çocuğun okuduğu kitabı buldu. Kitabın "Viking Myths & Sagas" (Viking efsaneleri ve destanları) adlı eser olduğu ortaya çıktı.

Tenis tarihinin en önemli maçlarından biri olarak kabul edilen karşılaşmanın biletleri, satış sitesi Stubhub'da 7 bin Pound'dan (yaklaşık 50 bin TL) başlayan (evet başlayan) fiyatlardan alıcı buldu.

  1. 13.07.2019
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