Federer Nadal maçında öyle bir görüntü vardı ki... Küçük çocuk ilgi odağı oldu!
2 efsanenin bir araya geldiği Federer Nadal maçında küçük bir çocuk gündem oldu. Wimbledon’da tek erkeklerde ikinci finalist belli oldu. 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile iki numaralı seribaşı Roger Federer karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Federer pazar günü finalde Novak Djokovic’in rakibi oldu. Ama tribünde öyle biri vardı ki aklı maçta değil Vikingler'de idi...
Federer Nadal maçında yine nefes kesen bir performans sergilendi. Maç sırasında kameralar tribünleri çekerken bir çocuğun maça hiç bakmadan kitabını okuduğunun ekrana yansıması sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.
İnternet kullanıcıları görüntüde net görünmemesine rağmen çocuğun okuduğu kitabı buldu. Kitabın "Viking Myths & Sagas" (Viking efsaneleri ve destanları) adlı eser olduğu ortaya çıktı.
Tenis tarihinin en önemli maçlarından biri olarak kabul edilen karşılaşmanın biletleri, satış sitesi Stubhub'da 7 bin Pound'dan (yaklaşık 50 bin TL) başlayan (evet başlayan) fiyatlardan alıcı buldu.
- 13.07.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
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TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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kaya gel be zalımın oğlu
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Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Federer Nadal maçında öyle bir görüntü vardı ki... Küçük çocuk ilgi odağı oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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