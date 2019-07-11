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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'da ilk finalist

Wimbledon'da ilk finalist Halep

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da, tek kadınlar yarı finalinde Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Rumen tenisçi Simona ilk kez finale çıktı.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Simona ile 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 72 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Halep, kariyerinin ilk finaline yükseldi. Halep ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Geçen yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Rumen sporcu, cumartesi günü finalde Serena Williams-Barbora Strycova maçının galibiyle karşılaşacak.

  1. 11.07.2019
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