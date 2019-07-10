Novak Djokovic'in rakibi Agut
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Arjantinli Pella tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı. Tek erkeklerde 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut, Arjantinli Pella'yı 3-1 yenerek yarı finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Guido Pella'yı 3-1 mağlup eden Roberto Bautista Agut, tek erkeklerde yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Arjantinli Pella tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.
Roberto Bautista Agut, 3 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Wimbledon'da elde ettiği dereceyle kariyerinin en başarılı grand slam turnuvasını geçiren 31 yaşındaki Agut, yarı finalde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic'in rakibi oldu.
- 10.07.2019
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Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Toplam 2
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
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