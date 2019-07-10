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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'in rakibi Agut

Novak Djokovic'in rakibi Agut

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan tek erkekler karşılaştı. Tek erkeklerde 23 numaralı seribaşı , Arjantinli Pella'yı 3-1 yenerek yarı finalde 'in rakibi oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Guido Pella'yı 3-1 mağlup eden , tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan tek erkekler karşılaştı.

Roberto Bautista Agut, 3 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da elde ettiği dereceyle kariyerinin en başarılı grand slam turnuvasını geçiren 31 yaşındaki Agut, yarı finalde dünya 1 numarası Sırbistanlı 'in rakibi oldu.

  1. 10.07.2019
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