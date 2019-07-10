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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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, 'a veda etti

Başak Eraydın, İsveç Açık'a veda etti

Milli tenisçi , 'a 2. turda veda etti.

, 125 bin dolar ödüllü WTA turnuvasının 2. turunda dünya 55 numarası Sırp Aleksandra Krunic ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 8 numaralı seribaşı Krunic'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

  1. 10.07.2019
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