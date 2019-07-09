Elina Svitolina yarı finalde - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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yarı finalde

Elina Svitolina yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 'yı 2-0 mağlup eden , tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 'yı 2-0 mağlup eden , tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci günü, 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Svitolina ile dünya sıralamasında 68. durumda yer alan Çek Muchova çeyrek finalde karşılaştı.

Elina Svitolina, 1 saat 32 dakika süren mücadelede Karolina Muchova'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Svitolina, bu turda 7 numaralı seribaşı Rumen Simona ile karşı karşıya gelecek.

  1. 09.07.2019
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