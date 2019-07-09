Elina Svitolina yarı finalde
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Karolina Muchova'yı 2-0 mağlup eden Elina Svitolina, tek kadınlarda yarı finale yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Karolina Muchova'yı 2-0 mağlup eden Elina Svitolina, tek kadınlarda yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci günü, 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Svitolina ile dünya sıralamasında 68. durumda yer alan Çek Muchova çeyrek finalde karşılaştı.
Elina Svitolina, 1 saat 32 dakika süren mücadelede Karolina Muchova'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Svitolina, bu turda 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile karşı karşıya gelecek.
- 09.07.2019
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