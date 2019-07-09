Barbora Strycova Serena Williams'ın rakibi oldu - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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'ın rakibi oldu

Barbora Strycova Serena Williams'ın rakibi oldu

Tek kadınlarda Çek , 'yı yenerek yarı finalde 'ın rakibi oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 'yı mağlup eden , tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, 19 numaralı seribaşı Konta ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Strycova çeyrek finalde karşılaştı.

Barbora Strycova, 1 saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Strycova, bu turda 11 numaralı seribaşı ABD'li 'a karşı mücadele verecek.

  1. 09.07.2019
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