Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde – Fotomaç – 23 Ocak 2019
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Djokovic, 'ta yarı finalde

Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkekler dünya 1 numarası , yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek erkekler çeyrek final maçında, 1 numaralı seribaşı Sırp ile 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini 6-1 kazanan Djokovic, ikinci sette 4-1 öndeyken rakibinin sakatlığı nedeniyle çekilmesinin ardından yarı finale yükselen taraf oldu.

Kariyerinde 6 şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Fransız Lucas Pouille ile karşılaşacak.

  1. 23.1.2019 13:56
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