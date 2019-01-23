Avustralya Açık'ta Serena Williams elendi
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'ta elendi

Avustralya Açık'ta Serena Williams elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, eski dünya bir numarası 'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı , yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında, Çek ile ABD'li karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak olan Serena Williams, 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile eşleşti.

  1. 23.1.2019 09:23
  2. Güncelleme: 23.1.2019 09:45
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