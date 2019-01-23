Avustralya Açık'ta Serena Williams elendi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, eski dünya bir numarası Serena Williams'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında, Çek Karolina Pliskova ile ABD'li Serena Williams karşılaştı.
Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak olan Serena Williams, 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile eşleşti.
- 23.1.2019 09:23
- Güncelleme: 23.1.2019 09:45
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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