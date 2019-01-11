İspanya'da şike skandalı!
İspanya'da, tenis müsabakalarına şike bulaştırdığı gerekçesiyle Ermeni çetesi gözaltına alındı. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İspanyol Sivil Muhafaza Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, şikeli tenis maçlarının düzenlenmesinde suçlanan, Ermenistan'dan gelen göçmenleri içeren bir çete etkisiz hale getirildi. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. ITF Futures Challenger kategorilerinde tenisçilerden oluşan sporcuların, oyunların sonuçları konusunda çete üyeleri ile önceden anlaştıkları ve şikeci çetenin Şubat 2017'den beri faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
167 BİN EURO VE SAYISIZ BANK HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI
İspanya'nın dokuz bölgesinde yapılan aramalar sonucunda banka katları, nakit para, bir adet silah, pahalı bir araba, mücevherler ve 167 bin Euro bulunduğu açıklandı. 42 banka hesabı dondurulurken, şüphelilerin yolsuzluk, dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı silah bulundurma ve kişisel bilgilerin yanlış kullanımı ile suçlandığı bildirdi.
Tenisteki bu şike çetesine operasyonun Ekim ayında yapıldığı ancak Sivil Muhafaza Kurumu, operasyonu yeni açıkladığı ortaya çıktı.
- 11.1.2019 18:22
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
vaner İnşallah sezon sonunda da keyifli olacağız. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaşdır.
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