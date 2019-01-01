Murray galibiyetle döndü
Büyük Britanyalı tenisçi, uzun bir aranın ardından katıldığı Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ilk turunda James Duckworth'u 2-0 yendi.
Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, uzun bir sakatlık sürecinin ardından katıldığı Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na galibiyetle başladı.
Avustralya'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda aynı ülkeden James Duckworth ile karşılaşan 31 yaşındaki Murray, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
Kalçasında uzun süredir devam eden sakatlık nedeniyle geçen yıl sadece 12 maça çıkabilen ve dünya sıralamasında 240'ıncılığa kadar gerileyen Murray, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biraz gergindim ama her şey yolunda gitti. Uzun bir aranın ardından maça çıktım. Bir anda toparlanmak kolay değil ama elimden geleni yapacağım." dedi.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. Büyük Britanyalı tenisçi, geçen yıl ABD Açık'ta mücadele etmesine rağmen sakatlığının nüksetmesinin ardından tenise bir kez daha ara vermek zorunda kalmıştı.
- 1.1.2019 13:17
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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