Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi
PAP tarafından düzenlenen ve aralarında Anadolu Ajansı'nın da yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, Sırp tenisçi en çok oyu alan sporcu oldu.
Bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avrupa'da yılın sporcusu seçildi.
Polonya Haber Ajansı (PAP) spor servisinin düzenlediği, aralarında Anadolu Ajansı'nın yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, 145 oy alan 31 yaşındaki Djokovic, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü.
Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Luka Modric 132 oyla ikinci sırada yer alırken, Formula 1'de kariyerinin beşinci şampiyonluğunu kazanan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 114 oyla üçüncü oldu.
PAP tarafından 61'incisi düzenlenen yarışmada geçen yıl Hamilton yılın sporcusu seçilmişti.
- 26.12.2018 15:33
- Güncelleme: 26.12.2018 16:28
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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