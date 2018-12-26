Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

tarafından düzenlenen ve aralarında 'nın da yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, tenisçi en çok oyu alan sporcu oldu.

Bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan tenisçi , Avrupa'da yılın sporcusu seçildi.

Polonya Haber Ajansı () spor servisinin düzenlediği, aralarında 'nın yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, 145 oy alan 31 yaşındaki Djokovic, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü.

Hırvatistan ve 'in yıldızı 132 oyla ikinci sırada yer alırken, Formula 1'de kariyerinin beşinci şampiyonluğunu kazanan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 114 oyla üçüncü oldu.

PAP tarafından 61'incisi düzenlenen yarışmada geçen yıl Hamilton yılın sporcusu seçilmişti.

  1. 26.12.2018 15:33
  2. Güncelleme: 26.12.2018 16:28
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