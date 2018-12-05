Serena Williams Avustralya Açık'a katılacak
05 Aralık 2018, Çarşamba
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'a katılacak

Serena Williams Avustralya Açık'a katılacak

Uzun süredir kortlardan ayrı kalan ABD'li , teniste sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta mücadele edecek.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li kadın tenisçi , 'a katılacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana kortlardan uzak kalan 37 yaşındaki Serena Williams'ın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacağı belirtildi.

Williams, daha önce 7 kez kazandığı ve hamileliği nedeniyle son olarak 2017'de katıldığı Avustralya Açık'ta kupaya uzanması halinde, kariyerindeki 24'üncü grand slam zaferine ulaşarak bu alanda zirvede yer alan eski Avustralyalı tenisçi Margaret Court'u yakalayacak.

Öte yandan, kalçasındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir korta çıkamayan tek erkeklerin eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı de Avustralya Açık'ta mücadele edecek.

Avustralya Açık, 14-27 Ocak 2019'da düzenlenecek.

  1. 5.12.2018 12:12
  2. Güncelleme: 5.12.2018 12:52
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