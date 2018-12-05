Serena Williams Avustralya Açık'a katılacak
Uzun süredir kortlardan ayrı kalan ABD'li Serena Williams, teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele edecek.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, Avustralya Açık'a katılacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana kortlardan uzak kalan 37 yaşındaki Serena Williams'ın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacağı belirtildi.
Williams, daha önce 7 kez kazandığı ve hamileliği nedeniyle son olarak 2017'de katıldığı Avustralya Açık'ta kupaya uzanması halinde, kariyerindeki 24'üncü grand slam zaferine ulaşarak bu alanda zirvede yer alan eski Avustralyalı tenisçi Margaret Court'u yakalayacak.
Öte yandan, kalçasındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir korta çıkamayan tek erkeklerin eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray de Avustralya Açık'ta mücadele edecek.
Avustralya Açık, 14-27 Ocak 2019'da düzenlenecek.
- 5.12.2018 12:12
- Güncelleme: 5.12.2018 12:52
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Obradovic: Taraftarımız bize mesaj mı veriyor?
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Yorum
Enda Obradoviç takımdan ayrılacak ve bunun sebebi tarafdar olacak, sen senelerdir avrupanın zirvesinde yer al ve boş salona oyna
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Galatasaray Kulüpler Birliği'nden çekildi!
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Aslan Sike sürecinde trabzona verdigimiz destek HARAM olsun Yayin geliri havuz sistemi icin Anadolu kulüpleri icin verdigimiz destek HARAM olsun
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Eren defteri kapanıyor!
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Aslan Erene güvenip takimi bu hale koyan A.Albayrak ve F.Terimin hicmi SUCU yok?
Serena Williams Avustralya Açık'a katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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