Agnieszka Radwanska'dan kortlara veda – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan kortlara veda

    Agnieszka Radwanska'dan kortlara veda

    Kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Polonyalı tenisçi , aktif kariyerini noktaladı.

    Kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Polonyalı tenisçi , aktif kariyerini noktaladı.

    Radwanska, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak oynadığı tenisi bıraktığını belirterek, "Maalesef alışık olduğum gibi antrenman yapamıyor ve oynayamıyorum. Artık vücudum istediklerimi yapmama izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

    Kariyerinde 20 tekler şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, final oynadığı 2012 Wimbledon'ın ardından kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya çıkmış, 2015'te de WTA Finalleri'ni kazanmıştı.

    1. 14.11.2018 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Agnieszka Radwanska'dan kortlara veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN