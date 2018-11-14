Agnieszka Radwanska'dan kortlara veda
Kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Polonyalı tenisçi Agnieszka Radwanska, aktif kariyerini noktaladı.
Kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Polonyalı tenisçi Agnieszka Radwanska, aktif kariyerini noktaladı.
Radwanska, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak oynadığı tenisi bıraktığını belirterek, "Maalesef alışık olduğum gibi antrenman yapamıyor ve oynayamıyorum. Artık vücudum istediklerimi yapmama izin vermiyor." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 20 tekler şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, final oynadığı 2012 Wimbledon'ın ardından kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya çıkmış, 2015'te de WTA Finalleri'ni kazanmıştı.
- 14.11.2018 21:38
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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