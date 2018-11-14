Kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Polonyalı tenisçi Agnieszka Radwanska, aktif kariyerini noktaladı.

Radwanska, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak oynadığı tenisi bıraktığını belirterek, "Maalesef alışık olduğum gibi antrenman yapamıyor ve oynayamıyorum. Artık vücudum istediklerimi yapmama izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 20 tekler şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, final oynadığı 2012 Wimbledon'ın ardından kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya çıkmış, 2015'te de WTA Finalleri'ni kazanmıştı.