Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri yarın başlayacak.

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 49'uncusu, 11-18 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak.

O2 Arena'da oynanacak sert kort turnuvasına katılan isimler, iz bırakmış tenisçiler Gustavo Kuerten ve Lleyton Hewitt'in adlarının verildiği dörderli iki gruba ayrılacak.

Gustavo Kuerten Grubu'nda 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 5 numaralı seribaşı Marin Cilic, 8 numaralı seribaşı John Isner, Lleyton Hewitt Grubu'nda ise 2 numaralı seribaşı Roger Federer, 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori yer alacak.

ABD Açık yarı finalinden çekildiğinden beri kortlardan uzak kalan ve klasman liderliğini Djokovic'e kaptıran Rafael Nadal ile dünya 4 numarası Juan Martin del Potro, sakatlıkları yüzünden ATP Finalleri'ne katılamayacak.

İLK GÜN FEDERER SAHNEYE ÇIKACAK

Sezon sonu turnuvasının açılış karşılaşmasında Anderson ile Thiem korta çıkacak.

İlk gün ayrıca, 6 şampiyonluğu bulunan Federer, Nishikori ile karşılaşacak. Turnuvayı 5 kez kazanan dünya 1 numarası Djokovic ise organizasyonun ikinci gününde Isner'ın karşısına çıkacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyon, 18 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.