Türkiye Senyör Tenis Turnuvası sona erdi

Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Altın Portakal Türkiye Senyör Tenis Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATİK Yaz Ligi'nde birinci olan eşi Ebru Türel'e plaket verdi.

ATİK tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Altın Portakal Türkiye Senyör Tenis Turnuvası'na farklı illerden 432 sporcu katıldı. Çiftler, tekler, erkek ve kadınlarda farklı yaş gruplarında gerçekleştirilen turnuva final müsabakalarının ardından ödül töreniyle sona erdi. Bir hafta süren turnuvada dereceye giren sporculara toplamda 50 bin lira ödül verildi. Törende dereceye giren sporculara plaketleri verildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve oğlu Akın da katıldı. Başkan Türel ile eşi Ebru Türel dereceye giren bazı sporculara ödüllerini verdi.

Törende ATİK Yaz Ligi'nde dereceye girenler de ödüllerini aldı. Türel, ATİK Yaz Ligi'nde C kategorisinde birincilik elde eden eşi Ebru Türel'e plaket verdi. Oğlu Akın ile plaketi veren Türel, "Teniste birinci olan Ebru Hanım gönlümün de şampiyonu" dedi.

24. Altın Portakal Türkiye Senyör Tenis Turnuvası'nda birinci olanların isimleri şöyle:

"Tek erkeklerde 25 yaş üstünde Serhat Çetindemir, 35 yaş üstünde Faruk Genç, 40 yaş üstünde Oliever Vanesette, 45 yaş üstünde Yusuf Arpak, 50 yaş üstünde Şenel Ergün, 55 yaş üstünde Ramazan Oğuz, 60 yaş üstünde Salih Kasapoğlu, 65 yaş üstünde Mehmet Yalçın, 70 yaş üstünde Najat Müldür, 75 yaş üstünde İbrahim Şimbil. Çift erkeklerde 35 yaş üstünde Faruk Genç ile Erhan Anaç, 45 yaş üstünde Nevzat Kaya iye Şenel Ergün, 55 yaş üstünde Gencay Üstünel ile Süleyman Toksoy, 65 yaş üstünde Mehmet Yalçın ile Hasan Sarıoğlu. Yeni başlayan kategorisinde Adem Tunçel."

24. Altın Portakal Türkiye Senyör Tenis Turnuvası'nda kadınlar kategorisinde birinciliği elde edenler ise şunlar:

"Tek kadınlar 35 yaş üstünde Havva Tuba Turhan, 40 yaş üstünde Veronica Ünalmışer, 45 yaş üstünde Hürmas Atar, 50 yaş üstünde Ayşim Penetti, 55 yaş üstünde Neşe Aslan, 60 yaş üstünde Meral Gültekin. Çift bayanlarda 35 yaş üstünde Meltem Aykut ile Ayşegül Kadıoğlu, 45 yaş üstünde Ayşim Penetti ile Ayşe Özdil, 55 yaş üstünde Misket Gülen ile Fulya Azizoğlu. Yeni başlayan kategorisinde Mevlüde Akın."