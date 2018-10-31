Engeline rağmen yılmadı ve kazandı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da üç yıldır masa tenisinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 7 madalya kazanarak başarılara imza atan down sendromlu Enes Yılmaz ile özel sporcuları ziyaret etti.

Özel sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Genç, destek verildiğinde özel sporcuların büyük başarılara imza attığını söyledi. Özel sporcuların yeteneklerinin keşfedilerek doğru yönlendirmelerle spor, sanat ve kültür gibi günlük hayatın her alanında var olması gerektiğini vurgulayan Başkan Genç, "Belediyemiz engelli vatandaşların günlük hayata ve sosyal yaşama katılımını çok önemsiyoruz. Onların gizli kalmış yeteneklerinin, ilgi alanlarının keşfedilmesi ve doğru alanlara yönlendirilmesi oldukça önemli bir konu. Enes Yılmaz kardeşimizin gösterdiği başarı ile özel sporcular milli takımına seçildi. Sportif yaşamında biri ulusal diğeri uluslararası olmak üzere Türkiye ve bölge şampiyonalarında 7 madalya kazandı. Bu da gösteriyor ki Enes Yılmaz ve diğer özel sporcu kardeşlerimiz fırsat verildiğinde ve destek olunduğunda spor, sanat, kültür gibi alanlarda başarılara imza atıyor. Burada önemli olan engelli vatandaşların doğru yönlendirmelerle ve desteklerle ilgi duydukları ve kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirilmesidir. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Ampute Futbol Takımı ile İşitme Engelliler Futbol Takımımız fırsat verildiğinde engelli vatandaşların hem bireysel sporlarda hem kolektif sporlarda neler yapabileceklerine en güzel örnektir. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızı evlere hapsetmemeliyiz ve onları bizzat günlük yaşamın ve sosyal hayatın içine çekmeyi kendimize görev edinmeliyiz. Bu, ister sportif faaliyetlerle, ister meslek edindirme kurslarıyla ya da kültür ve sanat kurslarıyla olabilir, hiç fark etmez. Yeter ki, bir çaba ortaya konsun ve engelli vatandaşlarımızın elinden tutulsun" dedi.