WTA Finalleri'ni, Elina Svitolina kazandı.
Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'ni, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens'ı 2-1 yenen 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina kazandı.
Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'ni, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens'ı 2-1 yenen 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina kazandı.
Singapur'da düzenlenen 48. WTA Finalleri'nin şampiyonu, kariyerlerinde ilk defa bu turnuvada son ikiye kalan ABD'li Sloane Stephens ile Ukraynalı Elina Svitolina arasındaki maçla belirlendi.
Korttan 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrılan Svitolina, kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.
WTA Finalleri'ni kazanan ilk Ukraynalı tenisçi olan 24 yaşındaki Svitolina, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.
- 28.10.2018 18:05
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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