WTA Finalleri'ni, Elina Svitolina kazandı. – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Finalleri'ni, kazandı.

    WTA Finalleri'ni, Elina Svitolina kazandı.

    Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen Finalleri'ni, 5 numaralı seribaşı 'ı 2-1 yenen 6 numaralı seribaşı kazandı.

    Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen Finalleri'ni, 5 numaralı seribaşı 'ı 2-1 yenen 6 numaralı seribaşı kazandı.

    Singapur'da düzenlenen 48. WTA Finalleri'nin şampiyonu, kariyerlerinde ilk defa bu turnuvada son ikiye kalan ABD'li Sloane Stephens ile Ukraynalı Elina Svitolina arasındaki maçla belirlendi.

    Korttan 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrılan Svitolina, kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.

    WTA Finalleri'ni kazanan ilk Ukraynalı tenisçi olan 24 yaşındaki Svitolina, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    1. 28.10.2018 18:05
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