Wimbledon'da kural değişikliği
Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gelecek yıldan itibaren son sette 12-12 eşitliğe ulaşılması halinde "tie-break" uygulamasına gidilecek
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da, son sete "tie-break" düzenlemesi getirildi.
Turnuvanın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren son sette oyunlarda 12-12 eşitliğe ulaşılması halinde "tie-break" uygulamasının devreye gireceği belirtildi.
2010 yılındaki Wimbledon'da tenis tarihinin en uzun maçı oynanmıştı. İlk turdaki Fransız Nicolas Mahut ile ABD'li John Isner arasındaki mücadele, 3 gün devam etmiş ve toplam 11 saat 5 dakika sürmüştü.
Rakibini 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 ve 70-68'lik setlerle 3-2 yenen Isner, tur atlamıştı.
Turnuvada bu yıl da Güney Afrikalı Kevin Anderson ile ABD'li Isner arasında oynanan yarı final mücadelesi 6 saat 36 dakika sürmüş, son seti 26-24 kazanan Anderson adını finale yazdırmıştı.
- 19.10.2018 14:37
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Bunların hepsi fetöcü iyi şımarmışlar kimden yüz alıyorlar önemli değil ts öptüm sene şampiyon olamaz bu ülkede taraftar kandırmacası
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Türk futbolu bunu da gördü!
Toplam 1
Yorum
sabri yapmak istiyorsanız. içerideki kamera görüntülerini isteyin. orada küçücük çocuklara saldıranları tespit edin
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
yeter arık fatih hoca-muğdat bunca sakat ve sorunlu oyuncu varken artık muğdat ı kadroda istiyoruz.neden oynatmyorsun.adam her oynadığında hazırlk maçında gol atıyor.
Wimbledon'da kural değişikliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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