Wimbledon'da kural değişikliği – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    'da kural değişikliği

    Wimbledon'da kural değişikliği

    Londra'da gerçekleştirilen Tenis Turnuvası'nda gelecek yıldan itibaren son sette 12-12 eşitliğe ulaşılması halinde "tie-break" uygulamasına gidilecek

    Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan 'da, son sete "tie-break" düzenlemesi getirildi.

    Turnuvanın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren son sette oyunlarda 12-12 eşitliğe ulaşılması halinde "tie-break" uygulamasının devreye gireceği belirtildi.

    2010 yılındaki Wimbledon'da tenis tarihinin en uzun maçı oynanmıştı. İlk turdaki Fransız Nicolas Mahut ile 'li John Isner arasındaki mücadele, 3 gün devam etmiş ve toplam 11 saat 5 dakika sürmüştü.

    Rakibini 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 ve 70-68'lik setlerle 3-2 yenen Isner, tur atlamıştı.

    Turnuvada bu yıl da Güney Afrikalı Kevin Anderson ile ABD'li Isner arasında oynanan yarı final mücadelesi 6 saat 36 dakika sürmüş, son seti 26-24 kazanan Anderson adını finale yazdırmıştı.

    1. 19.10.2018 14:37
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