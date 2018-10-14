Şanghay'da şampiyon Djokovic – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Şanghay'da şampiyon Djokovic

    Şanghay'da şampiyon Djokovic

    tek erkekler finalinde Hırvat Coric'i 2-0 yenen Sırp Djokovic, şampiyon oldu

    tek erkekler finalinde Hırvat Borna Coric'i 2-0 yenen Sırp , şampiyonluğa ulaştı.

    Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, dünya klasmanında üçüncü sırada bulunan Djokovic ile 19. basamakta yer alan Coric karşılaştı.

    Bir saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, Şanghay'da 4'üncü, Masters turnuvalarında ise 32'nci şampiyonluğunu yaşadı.

    Yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran Djokovic, Büyük Britanyalı Andy Murray'yi geride bırakarak Şanghay'da en fazla kupa kazanan tenisçi oldu.

    Ayrıca Masters turnuvalarında 33 şampiyonluğa sahip İspanyol 'a bir adım daha yaklaşan Sırp tenisçi, yarın açıklanacak dünya sıralamasında İsviçreli 'i geçerek 2 numaraya yükselecek.

    1. 14.10.2018 14:33
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