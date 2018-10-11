Türkiye 14 Yaş Tenis Turnuvası başladı
Türkiye Tenis Federasyonunca 54 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva başladı
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen ve 54 sporcunun katıldığı Türkiye 14 Yaş Tenis Turnuvası, Zonguldak'ta başladı.
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya, erkeklerde 26, kızlarda 28 sporcu katılıyor.
İlk üç gün grup maçlarının yapılacağı turnuvada, son gün final müsabakaları oynanacak.
Turnuvada dereceye giren tenisçiler, ulusal klasmandaki sıralama puanlarını yükselterek milli takım yolunda avantaj sağlayacak.
Turnuva başhakemi Hüsnü Kazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun güzel geçmesini diledi.
Turnuvanın, Türkiye Tenis Federasyonunun denetiminde yapıldığını ifade eden Kazlı, "Çeşitli illerden katılan oyuncularımız var. Katılım iyi. Ülke genelinde bu yaş grubunda bu hafta iki turnuvamız var. Oyuncular puan için mücadele ediyor ve puan sonucunda elde ettikleri klasman sırasına göre milli takım seçmelerine katılma şansı elde ediyorlar." diye konuştu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Ordu, İzmit, Bursa, Samsun, Zonguldak ve Kocaeli'den sporcuların katıldığı turnuva, 14 Ekim'de oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.
- 11.10.2018 14:32
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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