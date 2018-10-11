Türkiye 14 Yaş Tenis Turnuvası başladı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Türkiye başladı

    Türkiye <a href="/index/14-yas-tenis-turnuvasi?id=c966c1d7-f22e-4565-aeeb-3cc4a686c4fb" class="" rel="tag">14 Yaş Tenis Turnuvası</a> başladı

    Federasyonunca 54 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva başladı

    Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen ve 54 sporcunun katıldığı Türkiye , Zonguldak'ta başladı.

    Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya, erkeklerde 26, kızlarda 28 sporcu katılıyor.

    İlk üç gün grup maçlarının yapılacağı turnuvada, son gün final müsabakaları oynanacak.

    Turnuvada dereceye giren tenisçiler, ulusal klasmandaki sıralama puanlarını yükselterek yolunda avantaj sağlayacak.

    Turnuva başhakemi Hüsnü Kazlı, muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun güzel geçmesini diledi.

    Turnuvanın, Federasyonunun denetiminde yapıldığını ifade eden Kazlı, "Çeşitli illerden katılan oyuncularımız var. Katılım iyi. Ülke genelinde bu yaş grubunda bu hafta iki turnuvamız var. Oyuncular puan için mücadele ediyor ve puan sonucunda elde ettikleri klasman sırasına göre seçmelerine katılma şansı elde ediyorlar." diye konuştu.

    , , , , , İzmit, , , Zonguldak ve 'den sporcuların katıldığı turnuva, 14 Ekim'de oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

    1. 11.10.2018 14:32
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