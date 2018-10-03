Roger Federer ile Serena Williams karşı karşıya
Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nda İsviçreli Roger Federer ile ABD'li Serena Williams, karşı karşıya gelecek.
Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nda İsviçreli Roger Federer ile ABD'li Serena Williams, karşı karşıya gelecek.
Avustralya'nın Perth kentinde 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ve ülke takımlarının karşılaşacağı Hopman Kupası, tenis tarihinin en başarılı iki oyuncusunun mücadelesine sahne olacak.
İsviçre ile ABD'nin 1 Ocak'ta karşı karşıya geleceği turnuvada, tek kadınlar kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile tek erkeklerde 20 grand slam zaferi yaşayan Roger Federer maça çıkacak. Takımlar karışık kategorisinde yapılacak mücadelede Federer'e Belinda Bencic, Williams'a ise Frances Tiafoe eşlik edecek.
Serena Williams, bu sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın olaylı geçen tek kadınlar finalinde Naomi Osaka'ya kaybetmesinin ardından ilk kez bu maçla korta çıkacak.
Kaynak: AA
- 3.10.2018 14:00
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Göster kendini Belhanda!
Toplam 7
Yorum
CİMBOMLU MEHMET feghouli şöyle alaka sağ kanat orjinli tek oyuncu sinan mı çıkıp oynasın maç içinde hiç birşey yapmıyor fegholi nin ölüsü sinandan iyi nokta
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Haaaaa haaAA Bu gece Fener maçı kaybederse Kulüp bence kapanır ki buda Fener e yakışır
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Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
Toplam 7
Yorum
nefret edilen fedailer aziz Aykut volkan emre tek amac azizi fedainin basını fenerbahceden koparmakdi başardılar kına yakin
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