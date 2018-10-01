Uşak Belediyesi bu sene ikincisi düzenlenen Tenis Turnuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. Turnuva Başkan Cahan'ın katılımıyla başladı.

Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tenis Turnuvası sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde başladı. Huzurpark spor kompleksinde başlayan ve 8 Ekim tarihine kadar devam edecek turnuvada 65 sporcu kazanmak için ter dökecek. Master bay-bayan 14-18 yaş, master bay-bayan 18 yaş üstü ve yeni başlayan bay-bayan 18 yaş üstü olmak üzere üç kategoride sporculara ev sahipliği yapacak turnuvada kuralar çekildi, mücadele başladı.

Uşak'ta düzenlenen neredeyse her spor müsabakasının destekçisi ve takipçisi olan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan düzenlenen açılış programına katıldı. Rakipleri belirleyecek ilk kuraların çekimini yapan Başkan Cahan, sporculara başarılar diledi.

Uşak'ın bir spor şehri niteliğine kavuştuğunu söyleyen Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kentin sporun her alanda bir alt yapıya sahip olduğunu dile getirerek, "Futbol, basketbol, tenis, yüzme ve karate gibi her branşta Uşak olarak biz varız. Aklımıza hangi spor dalı geliyorsa, Uşak'ta bir ateş var. İşte bu ateşi canlandıracak adımlarla üzerimize düşeni yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu. Gençlerin başarılı bir biçimde yetiştirildiğini paylaşan ve sporculara turnuva süresince başarılar dileyen Başkan Cahan, sportif bir nesil arzuladıklarına değindi.

Tenis kortlarının yenilendiğini ve standartlarının yükseltildiğini paylaşan Başkan Cahan, bundan sonraki hedefin Türkiye çapında turnuvalar ve organizasyonlar olduğunu söyledi.

Tenisin Uşak'ta gelişmesi için önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Tenis İl Temsilcisi Tansu Bulut ise, "Sağ olsun Uşak Belediye Başkanımız Nurullah Cahan her konuda bizleri destekliyor. Kortlarımız tadilata girdi ve çok güzel oldu. Bunu da kutlamak için festival havasında bir turnuva yaptık. Uşak'tan yaklaşık 65 sporcumuz katılıyor. İnşallah eğlenceli maçlar olacak burada. Belediye Başkanımızın da destekleriyle tenis Uşak'ta iyi bir ivme yakaladı. Her şey için teşekkür ediyoruz." dedi.

