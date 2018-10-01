Özel sporcular madalya için Portekiz'e gitti
Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesi, Portekiz'e gitti.
Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesi, Portekiz'e gitti.
Portekiz'in Maderia kentinde yarın başlayacak şampiyonada Türkiye, 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanvekili ve kafile başkanı Sadettin Akçi, yaptığı açıklamada, sporcuların şampiyona için hazır olduğunu belirtti. Akçi, organizasyonda genç bir takımla mücadele edeceklerini kaydetti.
Antrenörler Tahir Sülük, Leman Elmas ve Soner Polat yönetimindeki milli takımda yer alan sporcular şöyle:
Atletizm: Ali Topaloğlu, Dilara Çevik, Merve Uzun, Rıdvan Yalçın ve Furkan Demir.
Masa tenisi: Erman Çetiner, Enes Yılmaz, Benay Balcı ve Merve Peker.
Şampiyona, 8 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
- 1.10.2018 12:03
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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