Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesi, Portekiz'e gitti.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Özel sporcular madalya için 'e gitti

    Özel sporcular madalya için Portekiz'e gitti

    ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek kafilesi, 'e gitti.

    ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek kafilesi, 'e gitti.

    Portekiz'in Maderia kentinde yarın başlayacak şampiyonada Türkiye, 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanvekili ve kafile başkanı Sadettin Akçi, yaptığı açıklamada, sporcuların şampiyona için hazır olduğunu belirtti. Akçi, organizasyonda genç bir takımla mücadele edeceklerini kaydetti.

    Antrenörler Tahir Sülük, Leman Elmas ve Soner Polat yönetimindeki milli takımda yer alan sporcular şöyle:

    Atletizm: Ali Topaloğlu, Dilara Çevik, Merve Uzun, Rıdvan Yalçın ve Furkan Demir.

    Masa tenisi: Erman Çetiner, Enes Yılmaz, Benay Balcı ve Merve Peker.

    Şampiyona, 8 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

    1. 1.10.2018 12:03
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