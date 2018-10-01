Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi'nin yanı sıra antrenör ve sporcular, Madeira Adası'nda yapılacak şampiyona için Portekiz'e hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takımın kafile başkanlığını da yapan Akçi, şampiyonaya masa tenisinde 4, atletizmde ise 5 sporcuyla katılacaklarını belirterek, "Çocuklarımız organizasyona çok iyi hazırlandı. Hedefimiz şampiyon olarak ülkemize dönmek. Daha önceki organizasyonlarda 20'ye yakın madalya almıştık. Bu yıl da 20 civarında madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel sporcuların topluma kazandırılması noktasında verdikleri destekten dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yetkililere teşekkür eden Sadettin Akçi, "Engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmelerinin en iyi yolu spor. Aileler, çocuklarının milli takıma katılıp, Dünya Şampiyonası'na gitmesinden mutluluk duyuyorlar. İnşallah onların bu onurlarını alacağımız madalyalarla taçlandıracağız." diye konuştu.

Özel Sporcular Milli Takımı'nın atletizm antrenörü Tahir Sülük, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve madalya kazanacaklarına inandıklarını belirtti. Masa tenisi antrenörü Soner Polat ise organizasyonda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Adana'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'nde okuyan milli sporcu Dilara Çevik, dünya şampiyonasında birincilik hedeflediğini, en büyük amacının ise Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunu aktardı.

2015'teki Dünya Şampiyonası'nda atletizmde 2 kategoride üçüncülüğü bulunan milli sporcu Merve Uzun ise organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ve madalya alacağına inandığını kaydetti.