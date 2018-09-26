İşitme engelli milliler teniste de iddialı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ümit Kihtir, işitme engelli milli tenisçilerin Antalya'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanacağına inandığını söyledi.

Kihtir, yaptığı açıklamada, 11 ülkeden 71 sporcunun katıldığı Dünya Sağırlar Tenis Takımlar Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. İşitme engellilerde önde gelen tenisçilerin Antalya'da bulunduğunu ifade eden Kihtir, ICSD'nin Türkiye'de yapılan bütün organizasyonlardan çok memnun kaldığını vurguladı.

Kihtir, Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapması konusunda ICSD'nin teklifiyle ilgili, "Biz de onların talepleri doğrultusunda yerel makamlara ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu talepleri ilettik. Onların kabul ve desteğiyle Antalya'da ev sahipliği yapmaya razı olduk. Burada organizasyonumuzu yapıyoruz. Bu uluslararası arenada ev sahipliği yaptığımız 10. organizasyonumuz. Sağırlar sporlarında Avrupa, dünya şampiyonlukları da aldık." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde 9 bin, kadınlarda 2 bine yakın sporcu

İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 24 branşta faaliyet gösterdiğini anlatan Kihtir, erkeklerde lisanslı 9 bin, kadınlarda da 2 bine yakın sporcuları bulunduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Ayrıca, diğer federasyonlara dahil olan profesyonel liglerde ve profesyonel olarak mili takımlarda bulunan sporcularımız da var. İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak bazen onları da dahil etmeye çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ciddi madalya sayımız var. Geçen yıl Samsun'da (23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları) 17 altın, 22 bronz, 7 gümüş madalya aldık. Genel sıralamada dördüncü olduk. Takım olarak da olimpiyatlarda futbolda, voleybolda ve hentbolda olimpiyat şampiyonu olduk. Basketbolda şanssızlığımız oldu. Diğer üç takımla şampiyonlukları biz aldık. Başarımızı düşürmeden her sene daha da yükselterek devam etmeyi umut ediyoruz."

Kihtir, tenis branşında da 10 yılı aşkın süredir çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekti. İşitme engelli gençleri tenise de yönlendirdiklerini belirten Kihtir, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda takım sporlarında başarılı bir performans ortaya koyan Türkiye'nin, bu organizasyonda tenis branşındaki ilk madalyasına Samsun'daki organizasyonda ulaştığını anımsattı.

Kihtir, şunları söyledi:

"Teniste geçen yılki organizasyonda millilerimiz çift kadınlarda üçüncü oldu. Üçüncü olmaları çok değerli ve önemliydi. Bu yıl da madalya alacağımıza inanıyorum. Sporcularımız ve antrenörlerimiz çok özverili çalıştılar. Bir sene sonra da teniste Avrupa şampiyonamız var. İki sene sonra teklerde dünya şampiyonası gerçekleştirilecek. 2021'de de tenis branşında organizasyonlarımız var. Umarım başarılar sağlayacağız."

Yakup Ümit Kihtir, tenisseverleri Dünya Şampiyonası'nda 29 Eylül'de gerçekleştirilecek final maçlarını ve kapanış seremonisini izlemeye davet etti.