ANKARA'da yapılan 10 yaş Masters Türkiye Şampiyonası'nda Bucaklı Fatmanaz Uyanık çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Bucaklı tenisçi şampiyonu

    Bucaklı tenisçi Türkiye şampiyonu

    'da yapılan 10 yaş Masters Şampiyonası'nda Bucaklı çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

    'da yapılan 10 yaş Masters Şampiyonası'nda Bucaklı çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

    Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlen özel davetli sporcuların katıldığı 10 yaş master turnuvası Ankara'da yapıldı. 15- 16 Eylül'deki elemelerin ardından 17- 22 Eylül tarihleri arasında Ankara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 10 yaş Masters Türkiye Şampiyonası turnuvasında açıklanan 24 ana tablo, 32 eleme oynayacak katılımcı listesinde Bucak Tenis Takımı'ndan Engin Kayra Şimşek, Fatmanaz Uyanık, Ceylin Çetin, Batuhan Ege Erman ve Numan Öztürk mücadele etti.

    Şampiyonada Fatmanaz Uyanık çiftler kategorisinde partneri Zeynep Nil Önder ile birlikte Türkiye şampiyonu oldu.

    1. 26.9.2018 12:10
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