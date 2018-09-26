Bucaklı tenisçi Türkiye şampiyonu
Ankara'da yapılan 10 yaş Masters Türkiye Şampiyonası'nda Bucaklı Fatmanaz Uyanık çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Ankara'da yapılan 10 yaş Masters Türkiye Şampiyonası'nda Bucaklı Fatmanaz Uyanık çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlen özel davetli sporcuların katıldığı 10 yaş master turnuvası Ankara'da yapıldı. 15- 16 Eylül'deki elemelerin ardından 17- 22 Eylül tarihleri arasında Ankara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 10 yaş Masters Türkiye Şampiyonası turnuvasında açıklanan 24 ana tablo, 32 eleme oynayacak katılımcı listesinde Bucak Tenis Takımı'ndan Engin Kayra Şimşek, Fatmanaz Uyanık, Ceylin Çetin, Batuhan Ege Erman ve Numan Öztürk mücadele etti.
Şampiyonada Fatmanaz Uyanık çiftler kategorisinde partneri Zeynep Nil Önder ile birlikte Türkiye şampiyonu oldu.
- 26.9.2018 12:10
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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