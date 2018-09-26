Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan 1 metre 10 santimetre boyuyla oynadığı masa tenisinde gösterdiği performansla başarılar elde eden Alparslan Buğra milli takıma gitmeyi hedefliyor.

Kangal'da yaşayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 41 yaşındaki Alparslan Buğra büyüme rahatsızlığı ile doğdu. Boyu sadece 1 metre 10 santimetre olan Buğra, çevresindekilerin desteğiyle masa tenisi oynamaya başladı. Masa tenisi oynayarak hayata tutunan ve çeşitli başarılar elde eden Buğra engelli olmayan arkadaşlarıyla da oynadığı maçlarda başarılı performans gösteriyor. Son olarak katıldığı Engelliler Şampiyonası'nda ferdi kategoride 3., takım halinde de 1.'lik kazanan Buğra, milli takıma gitmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim adına Engelliler Şampiyonası'na katıldığını söyleyen Buğra, "Amacım milli takıma girmek. Desteklerle şampiyonaya gittik. Bunun devamını diliyorum. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz. Milli takıma girip ülkemize, vatanımıza hizmet etmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba harcıyoruz" dedi.

Engelinin doğuştan olduğunu anlatan Buğra, "Masa tenisine yetiştirme yurdunda kalırken başladım. Yurttaki arkadaşlarımla oynayarak kendimi geliştirdim. Beden Eğitimi öğretmenimiz Kayhan Söğüt çok destek oldu. Bu başarıları gördükçe engellilerin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını gördük. Her şeyi başaracağını gördük. Bu başarılardan dolayı çok sevindik. Her engellinin kendine göre yapacağı şeyler var. Engellilere sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.

