Teniste dereceler Batman’a geldi
Türkiye Tenis Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan “İntercourt Malatya Senyör” Tenis Turnuvasında Batman Gençlikspor Kulübü damgasını vurdu.
Türkiye Tenis Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 2İntercourt Malatya Senyör" Tenis Turnuvasında Batman Gençlikspor Kulübü damgasını vurdu. Gençlik ve Spor Kulübü adına katılım sağlayan Sabahattin Alökmen birinci ve Sadık Menekşe ise ikinci olmayı başardı. 12 ilden 41 sporcunun katılım sağladığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'İntercourt Malatya Senyör' Tenis Turnuvasında Batman'ı 1. Grupta Sabahattin Alökmen ve 2. Grupta ise Sadık Menekşe temsil etti. Gruplarında birinci olan Batmanlı tenisçiler finalde karşı karşıya geldi.
Sırasıyla Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'ı yenmeyi başaran Sabahattin Alökmen, finalde ise Gençlik ve Spor Kulübünün diğer sporcusuyla karşılaştı. Final maçını kazanan Alökmen aynı turnuvadan ikinci kez birinci olmayı başardı. Batman Gençlik Spor Kulübünün sporcularının aldığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, alt yapı kadar üst ligleri de önemsediklerini söyledi. İl Müdürü Eren 4 gün süren turnuvaya her yıl katılım sağlamaya çalışacaklarını da belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.
- 24.9.2018 15:09
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Teniste dereceler Batman’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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