Türkiye Tenis Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 2İntercourt Malatya Senyör" Tenis Turnuvasında Batman Gençlikspor Kulübü damgasını vurdu. Gençlik ve Spor Kulübü adına katılım sağlayan Sabahattin Alökmen birinci ve Sadık Menekşe ise ikinci olmayı başardı. 12 ilden 41 sporcunun katılım sağladığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'İntercourt Malatya Senyör' Tenis Turnuvasında Batman'ı 1. Grupta Sabahattin Alökmen ve 2. Grupta ise Sadık Menekşe temsil etti. Gruplarında birinci olan Batmanlı tenisçiler finalde karşı karşıya geldi.

Sırasıyla Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'ı yenmeyi başaran Sabahattin Alökmen, finalde ise Gençlik ve Spor Kulübünün diğer sporcusuyla karşılaştı. Final maçını kazanan Alökmen aynı turnuvadan ikinci kez birinci olmayı başardı. Batman Gençlik Spor Kulübünün sporcularının aldığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, alt yapı kadar üst ligleri de önemsediklerini söyledi. İl Müdürü Eren 4 gün süren turnuvaya her yıl katılım sağlamaya çalışacaklarını da belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.