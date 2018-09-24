Kulüplü Küçükler Masa Tenisi Bölge Turnuvası sona erdi
22-23 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen 'Kulüplü Küçükler Masa Tenisi Bölge Turnuvası' tamamlandı.
Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonunda yapılan turnuvanın ilk gününde takım maçları oynandı. Toplam da 60 sporcunun katıldığı yarışmada 3 kulüp mücadele etti. 23 Eylül pazar günü küçükler ferdi müsabakalarına ise toplamda 40 kişi katıldı. Kadın ve erkek kategorilerinde yapılan ve 2 gün süren organizasyonda dereceye girenler 3-4 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Masa Tenisi Bölge Şampiyonasında Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandılar.
Düzenlenen organizasyon ve derece elde eden sporcular ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Masa Tenisi İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş, "Çok güzel bir turnuvayı tamamladık. Gençlerimiz çok başarılıydı. Dereceye girerek Eskişehir'i temsil edecek olan kulüp ve sporcularımızı tebrik eder, başarılar dilerim."
Turnuvada dereceye giren isimlere düzenlenen törenle madalyaları verildi.
- 24.9.2018 11:13
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Kulüplü Küçükler Masa Tenisi Bölge Turnuvası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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