Simona Halep'ten erken veda
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Simona Halep, Kaia Kanepi'ye 2-0 yenilerek ilk turda elendi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası, sürpriz bir sonuçla başladı.
Tek kadınlarda bu yılın Fransa Açık şampiyonu Rumen Halep, ABD Açık'ın ilk turunda dünya sıralamasının 44. basamağındaki Estonyalı Kanepi ile karşılaştı.
Rakibine bir saat 16 dakika süren karşılaşma sonucu 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olan Halep, turnuvaya ilk turda veda etti.
Böylece Halep, açık dönemde dünya klasmanının zirvesindeyken ABD Açık'tan ilk turda elenen ilk kadın tenisçi oldu.
- 27.8.2018 21:04
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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