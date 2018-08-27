Simona Halep'ten erken veda – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Simona 'ten erken veda

    Simona Halep'ten erken veda

    Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Simona , Kaia Kanepi'ye 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

    ABD'nin kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası, sürpriz bir sonuçla başladı.

    Tek kadınlarda bu yılın şampiyonu Rumen , 'ın ilk turunda dünya sıralamasının 44. basamağındaki Estonyalı Kanepi ile karşılaştı.

    Rakibine bir saat 16 dakika süren karşılaşma sonucu 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olan Halep, turnuvaya ilk turda veda etti.

    Böylece Halep, açık dönemde dünya klasmanının zirvesindeyken ABD Açık'tan ilk turda elenen ilk kadın tenisçi oldu.

    1. 27.8.2018 21:04
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