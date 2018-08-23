Çağla Büyükakçay, Amerika Açık’a veda etti
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık elemelerinde karşılaştığı Çinli Fangzhou Liu’ya 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.
1 saat 38 dakikalık maçta Çağla, Liu'ya 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.
- 23.8.2018 11:23
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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