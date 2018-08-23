Çağla Büyükakçay, Amerika Açık’a veda etti – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    , ’a veda etti

    Çağla Büyükakçay, Amerika Açık’a veda etti

    Milli tenisçi , sezonun son Grand Slam turnuvası olan elemelerinde karşılaştığı Çinli ’ya 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.

    , 'a elemelerde veda etti. 'ta düzenlenen ABD Açık'ta milli sporcu, ana tabloya kalabilmek için mücadele ederken, dünya sıralamasında 138. sırada bulunan Çinli rakibi 'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.

    1 saat 38 dakikalık maçta Çağla, Liu'ya 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.
    1. 23.8.2018 11:23
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