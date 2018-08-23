ABD Açık'ta eşleşmeler belli oldu – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'ta eşleşmeler belli oldu

    ABD Açık'ta eşleşmeler belli oldu

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası 'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

    Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde oynanacak ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

    Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon , ilk turda dünya 148 numarası ile karşılaşacak. 2 numaralı seribaşı , ilk mücadelesine klasmanın 177. basamağındaki Yoshihito Nishioka karşısında çıkacak.

    Wimbledon ve Cincinnati Masters turnuvalarını kazanması sonrası dünya sıralamasında 6'ncılığa yükselen de ilk maçını dünya 40'ncısı Marton Fucsovics ile yapacak.

    Kadınlarda dünya 1 numarası Simona Halep, ilk turda klasmanın 44. basamağındaki Kaia Kanepi, son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı ise dünya 81'incisi Evgeniya Rodina ile oynayacak.

    Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı da ilk maçında dünya 60 numarası Magda Linette ile karşı karşıya gelecek.

    1. 23.8.2018 23:34
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